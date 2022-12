Neymar blockiert Richarlison auf Instagram und zahlt 30.000 €

Richarlison ist bei der WM in Katar sportlich endgültig der Durchbruch gelungen. Mit seinem Zaubertor gegen Serbien hat er die Herzen der Fans erobert. Auf dem Platz harmonierte er mit Superstar Neymar. Man hatte auch den Eindruck, dass sich die beiden abseits des Rasens blendend verstehen. Doch ein neues Tattoo des Tottenham-Kickers hat die beiden Samba-Zauberer ein wenig entzweit.

????Neymar blocked Richarlison on Instagram but sent him €30,000 to get his face removed.



(via; @globosport) pic.twitter.com/MYdsUZXmND