Son meldet sich für WM fit

Südkoreas Fußball-Star Son Heung-min hat sich für die Teilnahme an der WM in Katar fit gemeldet. "Für dein Land bei einer WM zu spielen, ist der Traum vieler Kinder und auch meiner. Ich werde das auf keinen Fall verpassen", schrieb der Tottenham-Stürmer am Mittwoch auf Instagram.

Der 30-Jährige musste sich in der Vorwoche einer Gesichtsoperation unterziehen, nachdem er beim Einsatz in der Champions League gegen Marseille eine Fraktur nahe seines linken Auges erlitten hatte. Son ist Kapitän seiner Heimat, in 104 Länderspielen hat er 35 Tore erzielt. Südkorea trifft bei der WM in der Gruppenphase auf Uruguay, Ghana und Portugal. Die erste Partie gegen die Südamerikaner ist am 24. November angesetzt.