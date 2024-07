Wiener Austria unterlag dem FC Porto im letzten Test 1:3

Die Wiener Austria hat die Saison-Vorbereitung mit einer 1:3-Niederlage gegen den FC Porto abgeschlossen.

Lucas Galvao erzielte nach einem Corner per Kopf den zwischenzeitlichen Ausgleich für das Team von Neo-Coach Stephan Helm (45.+2). Andre Franco (10.), Goncalo Borges (74.) und Nico Gonzalez (81.) trafen für die Portugiesen. Der letztjährige Dritte hinter Sporting und Benfica trat ohne EM- und Copa-America-Teilnehmer wie Diogo Costa und Francisco Conceicao an.

Andreas Gruber wurde nach einem Griff auf den Oberschenkel früh ausgewechselt. Die Offensive, die sich im letzten Test einige gute Chancen erarbeitete, aber nur einmal aufs Tor schoss, wird laut Sportvorstand Jürgen Werner noch Zuwachs bekommen. "Wir werden noch einen jungen Stürmer holen, der schon in der Pipeline ist", sagte Werner im ORF. Weitere Neuzugänge wolle man sich vorerst offen lassen. Am kommenden Donnerstag eröffnet die Austria in Finnland die Pflichtspielsaison. Gegner in der 2. Qualifikationsrunde zur Conference League ist Ilves Tampere.

Werner: "Wir sind nicht mehr im Koma"

Der angestrebte Verkauf des Heimstadions gelang bisher nicht, laut Werner schreitet die finanzielle Gesundung des verschuldeten Clubs aber voran. "Wir sind nicht mehr im Koma, wir sind auch jetzt nicht mehr auf der Intensivstation, sondern im Bettentrakt und weiter auf Erholung. Ich denke, im Laufe des Herbstes können wir da was vermelden", sagte Werner.

Bundesliga-Konkurrent Altach remisierte in seinem letzten Testspiel gegen den deutschen Bundesligisten Freiburg. Luca Kronberger (85.) glich die Führung durch Junior Adamu (83.) aus. WSG Tirol machte gegen Lyon erst ein 0:2 wett, verlor aber letztlich 2:3. Bror Blume (50.) und Lukas Hinterseer (70.) glichen den Doppelpack von Ex-Bayern-Spieler Corentin Tolisso (29., 37.) aus. Maxence Caqueret markierte den Endstand (72.).