Hütter verlor mit Monaco erstmals - PSG siegte

Erste Niederlage für Hütter.

Trainer Adi Hütter hat sich am Sonntag mit seinem Club AS Monaco erstmals in dieser Saison in der Ligue 1 geschlagen geben müssen. Die Monegassen verloren in Nizza mit 1:2 und fielen drei Punkte hinter Spitzenreiter Paris Saint-Germain zurück. Der Titelverteidiger gewann das Topspiel beim Tabellendritten Olympique Marseille 3:0.

Breel Embolo brachte die Mannschaft des Vorarlbergers Hütter in der 39. Minute in Führung, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte kippte die Partie aber. Zunächst gelang Evann Guessand (45.+1) der Ausgleich, kurz darauf wurde Monaco-Verteidiger Vanderson mit Gelb-Rot ausgeschlossen (45.+4). In Überzahl gelang Gaetan Laborde der Siegestreffer (71.).