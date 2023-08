5 Fragen zur F1-Rückkehr aus der Sommerpause

Was Sie zur Formel-1-Rückkehr aus der Sommerause wissen müssen: oe24 beantwortet die wichtigsten Fragen.

Zum dritten Mal heulen ab Freitag (Freies Training ab 12.30 Uhr/ServusTV live) die Motoren am neuen Zandvoort Circuit auf. Im Fokus steht natürlich Max Verstappen. Der 25-jährige Lokalmatador kann gemeinsam mit dem Red-Bull-Team weiter Geschichte schreiben. Oe24 beantwortet die wichtigsten Fragen zur Rückkehr aus der vierwöchigen Sommerpause.

1. Welchen Rekord knackt Verstappen als nächstes?

Seit dem GP von Monaco am 28. Mai ist der Red-Bull-Überflieger unbesiegt. Mit dem 9. Sieg in Folge würde er am Sonntag den legendären Rekord von Sebastian Vettel aus dem Jahr 2013 (9 Siege - damals ebenfalls mit Red Bull) einstellen. Nach seinen Zandvoort-Siegen 2021 und 2022 ist Local Hero Verstappen auf dem neuen Heim-Kurs der Niederländer noch ungeschlagen!

2. Geht die Red-Bull-Serie weiter?

Red Bull hat 12 von bisher 12 Saisonrennen gewonnen (10x Verstappen, 2x Perez). Saisonübergreifend halten die Bullen bei 13 Siegen in Serie - dem am nächsten ist McLaren 1988 (12 Siege in Folge) gekommen.

3. Kommt die Konkurrenz Red Bull näher?

Damit ist nicht zu rechnen. Mercedes-Boss Toto Wolff ("Die gewinnen heuer jedes Rennen") fürchtet, dass die Bullen ihre Überlegenheit weiter ausbauen: "Ich denke, mit dem letzten Upgrade scheinen sie noch einmal einen weiteren Vorteil bekommen zu haben."

4. Wie geht's Toto Wolff nach dem Radcrash?

"Mr. Mercedes" zog sich zu Beginn der Sommerpause bei einem Mountainbike-Sturz eine schwere Ellbogen-Verletzung zu. Wie Mercedes wissen ließ, wird der Teamchef in Zandvoort zurück in der Box sein. Allerdings hätten die Silberpfeile auch einen "Plan B": Sollte der Teamchef an einem GP-Wochenende ausfallen, würde der Belgier Jérome D'Ambrosio einspringen.

5. Wann kann Verstappen den Titel-Hattrick fixieren?

Der WM-Leader kommt mit 125 Punkten Vorsprung auf Teamkollege Perez nach Zandvoort. Bereits sechs Rennen vor Schluss, am 24. September in Suzuka, könnte der 45-fache GP-Sieger auch rechnerisch nicht mehr einzuholen sein.