Austro-Grand-Prix der Superlative

Ab heute geht es nicht nur auf der Rennstrecke in Spielberg (Stmk.) rund.

Spielberg. Strahlende Aussichten für dieses Rennen: Das Wetter am Wochenende ist etwas durchwachsen. Beim heutigen Qualifying (17 Uhr) könnten Verstappen, Hamilton und Co. in den Regen kommen, am Abend soll laut Geosphere Austria in der Obersteiermark sogar ein Gewitter durchziehen. Regen auch morgen, wenn das Shootout für das Sprintrennen über die Bühne gehen wird. Erst am Sonntag, wenn der „Große Preis von Österreich“ dann stattfindet, könnte die Sonne vom Himmel lachen. Wahrscheinlich um die Wette mit Stars wie Brad Pitt, Steven Spielberg und Co.

Ziemlich sicher mit dabei, als fescher Glam-Aufputz: Didi-Mateschitz-Sohn Mark mit seiner Freundin Victoria Swarovski. Die beiden machten kürzlich zusammen eine gute Figur beim Grand Prix in Monaco, gelten als das First-Formel-1-Couple.

Spezial-Hymne von Seiler und Khalil

Duett. Etwa 5.000 Beschäftigte – Sicherheits-Mitarbeiter, Kellner und Einsatzkräfte – sorgen für das Gelingen des Events sowie für das Wohl von rund 315.000 Fans, die an dem Wochenende die Tribünen zum Beben bringen werden. Ein absoluter Austro-Superstar kümmert sich um die Stimmung: Christopher Seiler vom Sing-Duo Seiler & Speer wird zusammen mit Juliette Khalil von der Wiener Volksoper ein eigens komponiertes Duett singen. Das Power-Lied ist eine Melange aus der österreichischen Bundes- und der steirischen Landeshymne, die zu einem „Klangerlebnis verschmelzen“. Bei so viel Programm und Superlativen ist es nicht verwunderlich, dass auch die Einnahmen mehr als top sind und der Region viel bringen.

Rennen bringt 60 Millionen Umsatz

Business. Berichten zufolge rechnet der Tourismus-Verband der Region mit rund 60 Millionen Umsatz, dank des Events. Geschätzt um die 200 Euro soll jeder Besucher pro Tag ausgeben – für Übernachtung, Essen und Snacks.