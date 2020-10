Diese Geste rührte Formel-1-Fans

Der amtierende Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton steht nach dem jüngsten Sieg am Nürburgring bei 91 F1-Siegen. Mit dem Triumph beim Rennen des Eifel-GP zog der Brite mit Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher gleich, der zuvor diese Rekordmarke alleine hielt.

Nachwuchsfahrer und Sohn Mick Schumacher überreichte Hamilton beim Sieger-Interview einen Helm aus dem Besitz der Familie Schumacher. "Jetzt weiß ich wirklich nicht, was ich sagen soll", stammelte Hamilton danach sichtlich bewegt. "Ich werde eine Weile brauchen, um das zu realisieren. Ich habe großen Respekt vor Michael."

