Endlich wieder PS-Fieber

Ab jetzt kommen Motorsport-Fans wieder voll auf ihre Kosten.

Spätestens mit den ersten Formel-1-Testfahrten ist der Winterschlaf des Motorsports offiziell beendet. In Spanien drehen seit gestern die Boliden der Motorsport-Königsklasse ihre Runden und holen sich den Feinschliff für eine weitere packende Saison mit 23 Rennen. Los geht es am 20. März in Bahrain. Das große Finale findet, wie bereits in den letzten Jahren, am 20. November in Abu Dhabi statt.

Richtige Frühstarter sind hingegen die Stars der MotoGP. Marc Márquez, Fabio Quartararo & Co. eröffnen bereits in acht Tagen den WM-Kampf. Am 4. März steigt das erste Training für den Wüsten-GP in Katar (6. März). Der Spätzünder der Motorsport-Klassen ist die DTM. Die ersten Tests steigen am 4. April in Hockenheim. Eine ähnlich packende Saison wie im Vorjahr, als beim letzten Rennen noch drei Fahrer Siegchancen hatten, ist heuer wieder zu erwarten.

Formel 1: In 3 Wochen geht's los

Ob auch heuer wieder alles auf einen Zweikampf zwischen Mercedes und Red Bull hinausläuft? "Wir werden eine Ära haben, in der es mehrere Sieger und den einen oder anderen Überraschungskandidaten geben wird", glaubt Mercedes-Boss Toto Wolff aufgrund der neuen Regeln 2022. Lewis Hamilton ist nach dem verlorenen WM-Finale gegen Max Verstappen und einer Auszeit jedenfalls wieder im "Attacke-Modus". Wohin die Reise diese Saison geht, wird sich beim Saisonauftakt in Bahrain zeigen.

Miami gibt F1-Debüt

Neu im Rennkalender ist Miami als fünftes Saisonrennen am 8. Mai. Der Miami International Autodrome wurde rund um das Hard Rock Stadium gebaut. Auch Österreich ist wieder im Programm. Am 10. Juli geben die Boliden in Spielberg Vollgas.

MotoGP: Startschuss fällt in 10 Tagen

Motorrad-Fans müssen sich nicht mehr lang gedulden, in knapp einer Woche geht in Katar die neue Saison los. Die hat es in sich: Mit 21 Rennen wird es die längste in der Geschichte der MotoGP. Neben Titelverteidiger Fabio Quartararo (Yamaha) ist Francesco Bagnaia einer der Topfavoriten. Der Ducati-Pilot gewann 2021 vier der letzten sechs Rennen. Und der sechsfache Ex-Weltmeister Marc Márquez greift auf seiner Honda ebenfalls wieder an.

7 neue Grands Prix

Nachdem der Kalender 2021 wegen Corona geändert wurde, sind heuer gleich sieben Rennen neu: Mandalika (Indonesien), Termas de Rio Hondo (Argentinien), Kymi-Ring (Finnland), Motegi (Japan), Buriram (Thailand), Phillip Island (Australien) und Sepang (Malaysia).

DTM: Starpower für Kult-Klasse

Die deutsche Tourenwagen Meisterschaft startet erst von 29. April bis 1. Mai. Auch dort rittern einige bekannte Namen um den Titel. Besonders viel Blicke wird das Team Winward-Mercedes auf sich ziehen. Neben Routinier Maximilian Götz fahren Lucas Auer, der Neffe von Gerhard Berger, und David Schumacher, der Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher, im selben Team. Freuen kann man sich auf einen zweiten österreichischen Beitrag: Der Austro-Italiener Mirko Bortolotti steht bei Lamborghini unter Vertrag.

Neuer Kurs zu Beginn

Am 29. April wird die neue Saison in Portugal eingeläutet. Die Strecke an der Algarve feiert Premiere. Imola ist jedem Motorsport-Fan ein Begriff. Am 17. Juni lernen die DTM-Asse den Traditions-Kurs in Italien kennen. Die Titel-Vorentscheidung könnte heuer in Österreich fallen. Das vorletzte Renn-Wochenende findet von 23.-25. September in Spielberg am Red Bull Ring statt.