Ersatzfahrer Fittipaldi springt für Grosjean ein

Für den verunfallten Roamin Grosjean wird Ersatzfahrer Pietro Fittipaldi im nächsten Grand Prix an den Start gehen.

Romain Grosjean wird nach seinem Feuerunfall in Bahrain am kommenden Wochenende nicht am nächsten Formel-1-Grand-Prix in Sakhir teilnehmen. Sein US-Rennstall Haas teilte am Montag mit, dass der 34-jährige Franzose durch den Brasilianer Pietro Fittipaldi ersetzt werde. Grosjean hatte am Sonntag Verbrennungen an beiden Handrücken erlitten und müsse laut Haas-Teamchef Günther Steiner "mindestens ein Rennen" aussetzen.

Fittipaldi ist der Enkel von Ex-Weltmeister Emerson Fittipaldi und seit 2018 Ersatzfahrer von Haas. Der 24-Jährige gibt nun im vorletzten WM-Lauf des Jahres seine Grand-Prix-Premiere. Das Saisonabschlussrennen findet am 13. Dezember in Abu Dhabi statt.