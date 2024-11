Alpine überrascht mit Doppelpodium in Brasilien – Millionen-Jackpot rückt näher

Mit einem spektakulären Rennen in Brasilien könnte Alpine seine Saison retten: Ein Podium von Esteban Ocon und Pierre Gasly brachte das Team auf Platz sechs in der Konstrukteurswertung und sichert die Aussicht auf ein Preisgeld von bis zu 50 Millionen Dollar.

Alpine feierte am Sonntag ein überraschendes Doppelpodium in Brasilien. Esteban Ocon und Pierre Gasly landeten im chaotischen Regenrennen hinter Max Verstappen auf den Plätzen zwei und drei. Durch diesen Erfolg kletterte Alpine in der Konstrukteurswertung auf Rang sechs und überholte damit Haas und Racing Bulls. Mit drei verbleibenden Rennen könnte das Team nun bis zu 50 Millionen Dollar mehr Preisgeld einstreichen, sollten sie diese Position halten.

Freude und Erleichterung im Team Alpine

Sowohl Ocon als auch Gasly zeigten sich nach dem Rennen begeistert. Ocon, der bald zu Haas wechselt, sagte: „Ich bin heute sehr glücklich und stolz auf das Team.“ Gasly betonte: „Wir sind beide zusammen aufgewachsen und haben es nun als Teamkollegen gemeinsam auf das Podium geschafft.“ Teamchef Oliver Oakes lobte die Leistung des gesamten Teams und bezeichnete das Ergebnis als „Mega-Erfolg“, ein bedeutender Moment für das Alpine-Team und seine Zukunft.