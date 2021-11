× Bottas gewinnt Quali-Thriller in Mexiko

Valtteri Bottas setzt sich überraschend im packenden Qualifying in Mexiko vor der Konkurrenz um Verstappen & Co. durch und startet am Sonntag von der Pole Position.

Kleine Überraschung bei der Quali in Mexiko! Valtteri Bottas hat die Pole Position für den Formel-1-Grand-Prix in Mexiko erobert. Der Mercedes-Pilot konnte sich auf heißem Asphalt gegen Verstappen & Co. mit einer überzeugenden Leistung in Q3 durchsetzen. Zuvor sorgte in Q1 der Aston Martin-Pilot Lance Stroll für eine längere Rennunterbrechung. ++ Hier die gesamte Quali zum Nachlesen ++ Packende Quali startet mit roter Flagge Während RB-Pilot Max Verstappen, sowie Lewis Hamilton noch in der Box ausharrten sorgte Lance Stroll schon nach sieben Minuten für den ersten Crash. Er kam auf den schmutzigen Teil der Strecke durch die Kurve, verlor dann das Auto und schlug erst mit dem Heck und anschließend mit der Front in die Streckenbegrenzung ein. Durch den Aufprall wurden Trümmerteile auf die Strecke geschleudert, die von den Streckenposten eilig aufgeräumt wurden und Qualifying wurde für einige Minuten unterbrochen. © Getty × In den ersten beiden Qualifyings konnten ebenfalls die Mercedes-Piloten punkten. In Q1 konnte sich noch Mercedes mit Valtteri Bottas durchsetzen, er verbesserte die Bestzeit zum Ende noch einmal auf eine 1:16.727. Im zweiten Qualifying hatte dann Lewis Hamilton die Nase vorn und markiert die Bestzeit mit 1:16.474 Minuten.