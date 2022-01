Dann werden die neuen F1-Boliden präsentiert

Alles neu in der Formel-1. Mit der Saison 2022 bricht eine neue Ära der Königsklasse an. An diesen Tagen werden die Boliden erstmals präsentiert.

2022 wirft seine Schatten voraus. Erstmals seit 2014 wird das Reglement komplett auf den Kopf gestellt, das Kräfteverhältnis ist eine große Unbekannte. Die Autos werden im neuen Jahr nicht nur schmäler, die Reifen auch breiter - statt bisher 13 Zoll wächst das schwarze Gold auf 18 Zoll Durchmesser an. Auch die Aerodynamik an den Autos wird grundlegend neu, die Teams werden wieder den aus den 70er Jahren bekannten Ground-Effect an den Autos zu nutzen versuchen. Zudem soll das hinterherfahren erleichtert werden.

Den ersten Blick auf die Boliden gibt es Anfang Februar, freilich ohne alle Geheimnisse der Teams. Traditionellerweise ist bei vielen F1 Teams der Car-Launch eine große Show, bei anderen wiederum ein notwendiges Übel. OE24 gibt den Überblick über die bereits feststehenden Termine und die Änderungen in den Teams.

Red Bull: Das Weltmeisterteam geht in der kommenden Saison mit der gleichen Fahrerpaarung wie 2021 an den Start. Max Verstappen wird versuchen seinen WM-Titel zu verteidigen, unterstützt wird der Holländer von Max Verstappen. Wann das neue Auto von Technik-Genie Adrian Newey präsentiert wird ist noch offen.

Mercedes: Die Niederlage in Abu Dhabi traf Mercedes schwer. Bis zum heutigen Tage hat sich Serienweltmeister Lewis Hamilton zu dem umstrittenen Finale nicht geäußert. Auch das Mercedes Team überlegte gegen die Entscheidungen des Rennleiters Michael Masi Einspruch zu erheben, im Endeffekt entschied man sich "wegen dem Sport" dagegen. In der neuen Saison wird Mercedes einen neuerlichen Anlauf auf die Krone nehmen. Das Gerücht um einen Rücktritt von Hamilton halten sich zwar hartnäckig, sind bis dato aber haltlos. Der Brite besitzt noch einen Vertrag bis 2023 und wird diesen aller Voraussicht nach erfüllen. Als Teamkollege fungiert heuer sein Landsmann George Russell. Der langjährige Williams-Pilot gilt als künftiger Weltmeister und wird Hamilton einen harten Kampf liefern. Wie konkurrenzfähig der neue F1 W13 sein wird, steht in den Sternen. Vorgestellt wird der neue Wagen am 18.Februar in Silverstone. Traditionell wird es dazu einen Shakedown für die Presse geben

Ferrari: Nach zwei sieglosen Jahren versucht der Traditionsrennstall auf die Erfolgsspur zurückzukehren. Ein Vorteil könnte die lange Entwicklungszeit sein, Ferrari konzentrierte sich früh auf 2022. Auch die Italiener erwarten nicht weniger als ein Weltmeisterauto von Ferrari. Das Gespann Carlos Sainz und Charles Leclerc planen einen Generalangriff auf die WM-Krone. Das springende Pferd wird am 17.Februar erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Klar ist, auch im Jahr 2022 wird der Renner in Rot gehalten sein. Zudem kehrt der langjährige Sponsor Santander zurück. Auch das von Phillip Morris gesponserte Unternehmen "Mission Winnow" wird auf das Auto zurückkehren.

McLaren: Der britische Rennstall geht gestärkt aus der Saison 2021 hervor und plant 2022 den Angriff auf die Weltmeisterschaft. Mit Top-Talent Lando Norris und GP-Sieger Daniel Ricciardo besitzt das Team aus Woking ein Top-Duo. Ricciardo tat sich 2021 lange schwer, konnte in Monza aber seinen ersten Sieg für sein neues Team einfahren. Nur ein Regenschauer wenige Runden vor Schluss verhinderten in Sochi Norris ersten Sieg. Der neue Bolide wird am 11.Februar präsentiert. Das Auto soll wieder in den bekannten Orangetönen gehalten werden. Zudem soll auch in der heurigen Saison einige One-Off Lackierungen geben.

Alpine: Auch der französische Hersteller macht sich 2022 Hoffnung auf den großen Wurf. Esteban Ocon konnte in Ungarn einen Sensationssieg einfahren, auch Altmeister Fernando Alonso schaffte in Katar den Sprung aufs Podest. 2022 soll der nächste Schritt erfolgen. am 21.Februar wird der Wagen präsentiert, vermutet wird ein in pink gehaltener Wagen, da BWT als neuer Sponsor fungiert.

AlphaTauri: Das Red Bull B-Team geht auch 2022 mit unveränderter Fahrerpaarung an den Start. Mit Pierre Gasly (Sieger in Monza 2020) und Yuki Tsunoda besitzt das Team aus Faenza Routine und jugendliche Unbekümmertheit in einem. Der große Wurf ist dem Team nicht zuzutrauen, die eine oder andere Überraschung gelang dem Team jedoch immer. Gerade die Pace in der Qualifikation gab oft Anlass zur Hoffnung. Präsentiert wird der Wagen am 14.Febraur.

Aston Martin: Auch hier bleibt die Fahrerpaarung unverändert. Lange hielten sich Gerüchte über einen Rücktritt von Sebastian Vettel, schlussendlich wurde der vierfache Weltmeister aber für 2022 bestätigt. Der britische Rennstall konnte 2021 mehrfach überraschen, für einen Sieg reichte es aber nicht. Das Team setzt all seine Hoffnung in die Regeländerungen, es soll der große Wurf gelingen. Unterstützt wird Vettel von Teamchef-Sohn Lance Stroll. Der neue Renner wird am 10.Februar der Weltöffentlichkeit präsentiert.

Williams: Trotz unterlegenem Material gelangen George Russell im Williams 2021 einige Überraschungen. In Spa fuhr in der Regen-Quali auf P2, in Sochi auf P3. Das diese Erfolge 2022 wiederholt werden ist nur schwer vorstellbar, das Team war in den letzten Jahren konstant am Ende des Feldes zu finden. Auch die Fahrerpaarung ist neu. Red Bull Mann Alex Albon wird bei Williams platziert, Nicolas Latifi bleibt dem Team erhalten. Es wird zudem der erste Wagen seit dem Tod von Gründer Frank Williams. Ein Termin für die Präsentation steht noch nicht fest.

Alfa Romeo: Das Team aus Hinwil stellt für sich 2022 komplett neu auf. Kimi Raikönnen trat Ende 2021 zurück, stattdessen wurde der Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas langfristig verpflichtet. Der Erfolg Alfas wird auch am Erfolg Ferraris hängen, bezieht das Team doch die meisten Teile aus Maranello. Zudem wird in der Formel 1 mit Guanyu Zhou ein Chinese an den Start gehen. Mit dem neuen Duo erhofft sich das Team die eine oder andere Überraschung. Einen Termin zur Neuwagen-Präsentation gibt es noch nicht.

Haas: Last but not least der Nachzügler aus dem Jahr 2021. Das Fahrer-Duo bleibt gleich. Schumacher-Sohn Mick wird wieder im US-Rennstall am Start sein, ebenso Millionärssohn Nikita Mazepin. Die beiden gerieten im Laufe der Saison 2021 immer wieder aneinander, gelobten aber für 2022 Besserung, auch ansonsten kann es für das Team nur besser werden. Im Jahr 2021 holte man keinen einzigen Zähler. Auch der Haas-Rennstall nannte keinen Termin für eine Präsentation