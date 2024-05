"Das gehört sich nicht": Mintzlaff-Attacke gegen Wolff

Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff bricht nun sein Schweigen und teilt gegen Mercedes-Boss Toto Wolff aus.

Red Bull dominiert seit Wochen die Schlagzeilen - und das nicht nur mit sportlichen Erfolgen. Vor allem Teamchef Christian Horner steht in der Kritik nach dessen mutmaßlicher Affäre mit einer Mitarbeiterin. Zudem wird über einen möglichen Abgang Max Verstappens spekuliert. Der 26-jährige Triple-Champion könnte von Mercedes abgeworben werden, dessen Teamchef, Toto Wolff, sogar öffentlich mit dem Holländer flirtet.

Für Mintzlaff geht das zu weit, wie er nun in der "Bild am Sonntag" erklärt: "Ich verstehe den Druck, den Toto Wolff und vielleicht auch andere Teams nach Jahren des Hinterherfahrens haben. Aber ich finde, dass sich Toto Wolff auf seine Herausforderungen konzentrieren sollte. Davon hat er genug. Und es hat auch was mit Respekt zu tun, wenn ich immer wieder über das Personal anderer Teams spreche. Das gehört sich nicht."

Über einen möglichen Abgang Verstappens macht sich Mintzlaff übrigens keine Sorgen. Max sei ein "Vollblut-Racer" und bei Red Bull habe er die perfekten Voraussetzungen, um das auszuleben. "Wir haben ein einzigartiges Setup geschaffen, das bete Auto der Formel 1 gebaut", so Mintzlaff.