× Emotionale Hamilton-Worte zum Schumacher-Vermächtnis: ‚Michael war mehr als ein Champion‘

Zum 30. Jahrestag von Michael Schumachers erstem Formel-1-WM-Titel würdigt Lewis Hamilton in berührenden Worten den Menschen hinter der Legende. Schumachers Vermächtnis, so Hamilton, gehe weit über die Rennstrecke hinaus.

Anlässlich des 30. Jahrestags von Michael Schumachers erstem Formel-1-WM-Titel erinnert Lewis Hamilton im neu erschienenen Bildband „Weltmeisterwagen Michael Schumacher“ in bewegenden Worten an die Formel-1-Ikone. „Wenn es um Michaels Vermächtnis geht, steht er für mich jedoch vor allem als Mensch im Vordergrund und weniger als Konkurrent“, schreibt Hamilton. Der 39-jährige Brite, der 2013 Schumacher bei Mercedes ablöste und 2025 wie sein Idol für Ferrari fahren wird, beschreibt Schumacher als Inspiration und großen Charakter.

Schumachers Vermächtnis: Mehr als Titel und Trophäen

Für Hamilton steht Schumachers Vermächtnis weit über Titeln und Pokalen: „Es geht dabei nicht um Titel oder Trophäen, sondern um die Familie, die Corinna und er gemeinsam gegründet haben.“ Der Brite beschreibt, wie sehr ihn die Begegnungen mit Schumachers Tochter Gina und die Zusammenarbeit mit Mick, der als Ersatzfahrer bei Mercedes tätig ist, berührt haben. „Ihre Größe, ihre Bescheidenheit und ihre Aufrichtigkeit sagen viel mehr über Michaels Werte aus, als ich es je könnte“, schreibt Hamilton über die Schumacher-Familie.

Hamilton würdigt Schumachers erstes WM-Jahr

Der erste WM-Titel von Michael Schumacher jährt sich am 13. November 2024 zum 30. Mal. Der Jahrhundert-Fahrer sicherte sich den Titel 1994 in einem der dramatischsten Finals der Rennsport-Geschichte. Die Saison war geprägt von tiefen Emotionen und den tragischen Unfällen von Ayrton Senna und Roland Ratzenberger. Schumachers Triumph in Australien, als er sich nach einer Kollision mit Damon Hill den Titel mit einem Punkt Vorsprung im Benetton holte, markierte einen Wendepunkt in der Formel 1.

„Nichts in der deutschen Motorsportwelt und teilweise sogar in der gesamten deutschen automobilen Welt war nach Michaels erstem Formel-1-Weltmeisterschaftstitelgewinn wie zuvor. Vom Mitläufer zum Hauptdarsteller über Nacht – das hatte Hand und Fuß“, sagte der ehemalige langjährige Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug über die Bedeutung von Schumachers erstem WM-Titel.

Schumacher als Vorbild für Generationen

Hamiltons Worte machen deutlich: Michael Schumacher ist nicht nur eine Formel-1-Legende, sondern ein Idol, dessen Werte und Menschlichkeit weit über das Rennfahren hinaus wirken – ein Vermächtnis, das auch heute Fahrer und Fans weltweit inspiriert. Schumacher und Hamilton fuhren insgesamt drei Jahre lang als direkte Konkurrenten gegeneinander, von 2010 bis 2012, als Schumacher für Mercedes und Hamilton als einmaliger Weltmeister (2008) für McLaren an den Start ging. Nach Schumachers endgültigem Formel-1-Rücktritt übernahm Hamilton 2013 das Cockpit bei Mercedes und sicherte sich dort sechs weitere WM-Titel – ein Erbe, das den Einfluss Schumachers weiterleben lässt.