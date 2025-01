Epochaler Auftritt! Hamilton startet in neue Ferrari-Ära

Im schicken schwarzen Anzug und cool neben einem roten Ferrari F40 – Lewis Hamilton posierte am Montag vor dem ikonischen Haus von Firmengründer Enzo-Ferrari in Fiorano. Das erste offizielle Foto als neuer Scuderia-Fahrer setzt die Startmarke für eine neue Ära.

"Es gibt Tage, von denen man weiß, dass sie für immer in Erinnerung bleiben werden, und der heutige Tag, mein erster Tag als Ferrari-Fahrer, ist so ein Tag", schrieb der Formel-1-Rekordweltmeister auf Instagram voller Stolz und ergänzte. " Ich hatte das Glück, in meiner Karriere Dinge zu erreichen, die ich nie für möglich gehalten hätte, aber ein Teil von mir hat immer an dem Traum festgehalten, in Rot zu fahren. Ich könnte nicht glücklicher sein, diesen Traum heute zu verwirklichen. Heute beginnen wir eine neue Ära in der Geschichte dieses kultigen Teams, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, welche Geschichte wir gemeinsam schreiben werden."

Ausnahmezustand in Fiorano

Und nicht nur Hamilton kann es kaum erwarten schon am Mittwoch seine erste Ausfahrt in einem Formel-1-Ferrari, genau genommen mit dem F1-75 aus der Saison 2022, zu unternehmen. Die Nachfrage in Fiorano, wo die hauseigene Teststricke liegt ist riesig: Laut motorsport.com herrsch sogar Ausnahmezustand. Alle Hotels in der Umgebung? Restlos ausgebucht! Niemand will den ersten Auftritt von "Sir Lewis in Rot" verpassen.

Der Wechsel zu Ferrari markiert einen radikalen Neuanfang: Zwölf Jahre lang dominierte der Brite mit Mercedes die Formel 1 und sammelte sechs seiner sieben WM-Titel. Jetzt will der 40-Jährige bei der Scuderia Geschichte schreiben. Schafft Hamilton tatsächlich den achten Titel – und das in Rot? Das wäre eine Sensation – diese Mission hat nun begonnen.