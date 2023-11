Abbruch: Erstes Training in Las Vegas dauerte nur 8 Minuten

Wegen eines Problems mit einem Gullydeckel musste das Training abgebrochen werden.

Carlos Sainz war nur rund acht Minuten nach dem Start der ersten Einheit auf dem weltberühmten Las Vegas Boulevard mit seinem Ferrari stehen geblieben, nachdem sein Auto dem Anschein nach über ein Hindernis gehüpft und erschüttert worden war.

"Die Inspektion hat ergeben, dass der Betonrahmen um einen Gullydeckel versagt hat. Wir müssen nun alle anderen Gullydeckel überprüfen, was einige Zeit in Anspruch nehmen wird", so die FIA in einem ersten Statement.

Völlig unklar ist, wie es jetzt weitergeht. Laut ESPN gibt es Probleme mit mehreren Kanaldeckeln, die Überprüfung wird wohl länger dauern. Eigentlich sollten am Freitag zwei Trainings stattfinden. Das erste Rennen in Las Vegas ist für Sonntag um 7 Uhr geplant.