F1-Hammer: Superhirn fix bei Aston Martin - kommt Verstappen nach?

High Noon in Silverstone! Dienstagmittag ließ Aston Martin die Katze aus dem Sack: Designer-Genie Adrian Newey wechselt von Red Bull zum britischen F1-Rennstall. Spannende Frage: Folgt auch Max Verstappen, dem das "Superhirn" drei Weltmeister-Autos gebaut hat, zu Neweys neuem Team?

Es war das am schlechtesten gehütete Geheimnis in der Formel 1. Jetzt ist es offiziell: Nach seinem Abgang bei Red Bull (offiziell nach Saisonende) soll Newey Aston Martin zum Weltmeister-Team machen.

Der 65-Jährige, der maßgeblich an bisher allen Erfolgen und Titeln von Red Bull beteiligt war, stand über Monate im Mittelpunkt vieler Spekulationen. Ein möglicher Wechsel zu Ferrari war schnell vom Tisch. Newey wird bei Aston Martin als Gesellschafter und geschäftsführender technischer Partner einsteigen. Er wird offiziell am 1. März 2025 loslegen. Damit nicht genug: Nicht wenige Insider halten es für möglich, dass 2026 (dann tritt ein neues Reglement in Kraft, bei dem man bereits die Newey-Handschrift erkennen wird) Verstappen zu Aston Martin folgen könnte.

Sogar Alonso kam zur Newey-Präsentation

"Das ist die aufregendste Nachricht in der Geschichte von Aston Martin", sagte Teammitbesitzer Lawrence Stroll am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Silverstone, bei der auch die aktuellen Aston-Martin-Piloten Fernando Alonso und Lance Stroll anwesend waren.

Was für ein Coup des kanadischen Milliardärs Stroll! Newey ist seit den 1980er-Jahren in der Formel 1 als Ingenieur im Einsatz, er war bei Williams, bei McLaren und arbeitet seit 2006 für Red Bull. Boliden aus seiner Feder haben bisher 13 Fahr- und 12 die Konstrukteurs-Titel gewonnen, davon je 6 Mal Red-Bull-Boliden.

Neweys Weggang vom britisch-österreichischen Rennstall steht bereits seit einiger Zeit fest. Er sei auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, sagte der Brite im Mai. Nun zieht er von Milton Keynes, wo Red Bull Racing seinen Hauptsitz hat, nur ein paar Kilometer weiter in das hochmoderne Hauptquartier von Aston Martin an der GP-Rennstrecke in Silverstone.

Neweys Ziel mit Aston Martin: "WM-Titel gewinnen"

Newey freut sich schon auf seinen neuen Arbeitsplatz: "Sie haben in der Infrastruktur alle Schlüsselteile, die es braucht, Aston Martin zu einem Team zu formen, das den WM-Titel gewinnen kann." Er wolle dabei helfen, "dieses Ziel zu erreichen". Mit dem künftigen Engagement von Newey dürfte Aston Martin auch auf dem Fahrermarkt noch mal gehörig an Attraktivität gewinnen - auch für Serien-Weltmeister Verstappen!