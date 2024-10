F1-Legende: "Er wird Weltmeister"

Geht es nach Bernie Ecclestone wird er der neue Formel-1-Superstar.

Bernie Ecclestone formte Superstars wie Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton und Sebastian Vettel. So viel steht fest: Der ehemalige Formel-1-Zampano hat einen Blick für Talente. Im RTL-Interview erklärt er nun, dass Oscar Piastri "ein magischer Kerl" sei.

Zuerst Team, dann Fahrer-Weltmeister

Ecclestone über den McLaren-Shootingstar: "Er wird mit Sicherheit innerhalb der nächsten zwei Jahre Weltmeister werden". Im gleichen Gespräch, dass Piastri wohl bereits in diesem Jahr seinen ersten WM-Titel gewinnen wird - allerdings "nur" in der Konstrukteurs-WM. Doch schon 2025 wird Serien-Weltmeister Max Verstappen seinen Thron räumen müssen, geht es nach Eccelstone. Und für wen? Na klar, für Oscar Piastri! Der nächste GP mit den F1-Stars gibt es übrigens am 20. Oktober beim Rennen in Austin (Texas).