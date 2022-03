Formel 1 feiert Supermacht Ferrari

Nach zwei Jahren ohne Chance überrascht Ferrari die Konkurrenz mit Mega-Power.

Nach dem Doppelsieg von Charles Le­clerc und Carlos Sainz in Bahrain soll die rote Wiederauferstehung schon dieses Wochenende beim GP von Saudi-Arabien weitergehen. Leclerc tönt: „Jetzt sehen wir, dass wir tatsächlich im Kampf um den Titel mitmischen.“ Der neue F1-75-Bolide zeigte sich sowohl auf der Kurz- als auch auf Langdistanz ausgewogen stark. Geringe Reifenabnützung, hoher Abtrieb und viel weniger Bouncing als bei der Konkurrenz – das Paket stimmt beim Team in Rot. Dazu kommt die wohl größte Waffe: der neue Motor. In Sachen Topspeed war gegen Ferrari kein Kraut gewachsen. „Sie haben sich 2021 schon früh rausgenommen und haben mit Volldampf das neue Auto entwickelt – das macht sich nun bezahlt“, gratulierte Ex-F1-Pilot Christian Klien in ServusTV.

›Ich erwarte mir Andrang wie in alten Zeiten‹

Der erste Ferrari-Sieg seit Sebastian Vettel 2019 ist ein Glücksfall für die Formel 1. Das durch die Reglementänderungen ohnehin schon näher zusammen­gerückte Feld erlebt an der Spitze nun einen Dreikampf, die schwächelnden Teams von Mercedes und Red Bull (siehe rechts) stehen unter Druck. „Ferrari wieder konkurrenzfähig zu sehen, ist sehr gut für alle. Ich bin mir sicher, dass sich dies auf die Anzahl der Ticketverkäufe auswirken wird. Ich erwarte in Imola einen großen Andrang wie in alten Zeiten“, sagt der ehemalige Ferrari-Teamchef bzw. jetzige F1-Boss Stefano Domenicali.