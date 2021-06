Max Verstappen will in Le Castellet seine Topform ausspielen.

„Das war richtig gut, das hat Spaß gemacht“, jubelte Max Verstappen über den Team-Funk von Red Bull. Eben hatte er im Qualifying eine Fabel-Bestzeit in den Asphalt von Le Castellet gebrannt. Als einziger Pilot kam er unter die Marke von 1:30 Minuten.

Beim GP von Frankreich am Sonntag (15 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) geht der 23-jährige WM-Leader nun auf seinen dritten Saisonsieg los. „Die 25 Punkte, die ich in Baku verloren habe (als Führender schied er aus, Anm.), will ich mir zurückholen“, tönte Verstappen nach der Quali im Interview. Aber Vorsicht: Sein schärfster WM-Konkurrent Lewis Hamilton (vier Punkte Rückstand) startet direkt hinter Verstappen von Startplatz zwei.

Hamilton trotz "guten Runde" mit Respektabstand

„Ich hatte eine gute Runde, dennoch liege ich zwei Zehntel zurück?“, fragte Hamilton am Samstag fast ein wenig ratlos. Sein Mercedes-Teamchef Toto Wolff bestätigte: „Max war in einer eigenen Liga.“ Obwohl die Silberpfeile nach zuletzt schwachen Ergebnissen mit einem stark umgebautem Auto antreten. Valtteri Bottas (Mercedes) nimmt das Rennen von Startplatz drei, Sergio Pérez (Red Bull) von Platz vier in Angriff.

Schumacher ist nach Crash gewarnt

Für Aufregung sorgte im Qualifying ein Crash von Mick Schumacher. 22 Sekunden waren in Q2 noch zu fahren, da krachte der Haas-Pilot in die Mauer. Dennoch schaffte er es erstmals in seiner Karriere in die letzte Quali-Phase. Seine Zeiten davor waren stark! Weil „Schumi“ aber für eine rote Flagge sorgte, wurden einige seiner Konkurrenten um eine schnelle Runde gebracht. Schumachers Freude über Q2 war aber nach dem Crash getrübt: "Man kriegt einen Kuchen, aber darf ihn nicht essen."