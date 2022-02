Formel 1: Übertragungsfahrplan von Servus TV und ORF steht fest

Wie erstmals im Vorjahr teilen sich auch heuer der ORF und Servus TV die Übertragung der Formel-1-Saison 2022 im heimischen Fernsehen auf.

Lizenznehmer Servus TV zeigt etwa den neuen Grand Prix von Miami in den USA (8. Mai) und das Finale in Abu Dhabi (20. November). Der ORF als Sublizenznehmer überträgt unter anderem den Saisonauftakt in Bahrain (20. März) und den Grand Prix von Monaco (29. Mai). Den GP von Österreich in Spielberg (10. Juli) zeigen erneut beide Sender.

Für den ORF sind Ernst Hausleitner und Alexander Wurz in gewohnter Manier als Kommentatoren im Einsatz. Sie sind im Rahmen des "Formel 1 Motorhome" gemeinsam mit Ferdinand Habsburg, Bianca Steiner, Corinna Kamper und Robert Lechner auch an für den ORF übertragungsfreien Rennwochenenden zu sehen. Servus TV setzt abermals auf Andreas Gröbl als Kommentator, an dessen Seite Nico Hülkenberg, Mathias Lauda, Philipp Eng und Philipp Brändle Platz nehmen werden. Zudem liefert Christian Klien an der Seite von Andrea Schlager Analysen, Interviews und Informationen aus den Boxengassen.

Im Vorjahr entschied der ORF das Quotenrennen für sich. So schalteten für Formel-1-Rennen im ORF im Schnitt 702.000 Zuseherinnen und Zuseher bei einem Marktanteil von 39 Prozent ein. Bei Servus TV schauten den Rennfahrern im Schnitt 610.000 Personen zu. Der durchschnittliche Marktanteil betrug 32,1 Prozent.

Der Formel-1-WM-Fahrplan 2022 im Detail:

~

20.03. GP von Bahrain/Sakhir - live ORF

27.03. GP von Saudi-Arabien/Dschidda - live ServusTV

10.04. GP von Australien/Melbourne - live ORF

24.04. GP der Emilia-Romagna/Imola - live ServusTV

08.05. GP von Miami - live ServusTV

22.05. GP von Spanien/Barcelona - live ORF

29.05. GP von Monaco - live ORF

12.06. GP von Aserbaidschan/Baku - live ServusTV

19.06. GP von Kanada/Montreal - live ORF

03.07. GP von Großbritannien/Silverstone - live ServusTV

10.07. GP von Österreich/Spielberg - live ServusTV und ORF

24.07. GP von Frankreich/Le Castellet - live ServusTV

31.07. GP von Ungarn/Budapest - live ORF

28.08. GP von Belgien/Spa-Francorchamps - live ServusTV

04.09. GP der Niederlande/Zandvoort - live ORF

11.09. GP von Italien/Monza - live ORF

25.09. GP von Russland/Sotschi - live ServusTV

02.10. GP von Singapur - live ORF

09.10. GP von Japan/Suzuka - live ServusTV

23.10. GP der USA/Austin - live ORF

30.10. GP von Mexiko/Mexiko-Stadt - live ServusTV

13.11. GP von Brasilien/Sao Paulo - live ORF

20.11. GP von Abu Dhabi - live ServusTV