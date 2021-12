Freude bei neuem Formel-2-Champion Piastri getrübt

Trotz des Weltmeistertitels in der Formel-2 winkt Oscar Piastri in der kommenden Saison kein Cockpit in der Königsklasse des Motorsports.

Oscar Piastris Freude über den Gewinn der Formel-2-Meisterschaft war getrübt. Der 20-jährige Australier sicherte sich am Samstag mit einem dritten Platz vorzeitig den Titel in der wichtigsten Nachwuchsserie. Anders als Mick Schumacher, der als sein Vorgänger den Sprung in die Formel 1 schaffte, wird Piastri nach seinem Triumph nicht als Stammfahrer in die Motorsport-Königsklasse aufsteigen. "Ich dachte, die Resultate würden mir den Weg ebnen, das hat leider nicht geklappt", sagte er am Samstag bei seiner persönlichen Champion-Pressekonferenz auf dem Yas Marina Circuit. Es sei ärgerlich und enttäuschend, betonte er. "Es wird wehtun, wenn es losgeht und ich kein Cockpit habe." Immerhin: Er wird im kommenden Jahr beim französischen F1-Team Alpine als Ersatzfahrer angestellt sein. Die Stammfahrer dort heißen auch 2022 Fernando Alonso und Esteban Ocon.