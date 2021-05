Ferrari-Star & Lokalmatador Charles Leclerc stahl beim Qualifying in Monte Carlo allen die Show.

Charles Leclerc hat sich im wichtigsten Qualifying des Jahres die Pole für sein Formel-1-Heimrennen in Monte Carlo gesichert. Der 23 Jahre alte Monegasse hatte am Samstag als Schnellster 0,230 Sekunden Vorsprung auf Max Verstappen im Red Bull, als der Ferrari-Pilot 18 Sekunden vor Schluss mit einem Unfall für einen vorzeitigen Abbruch sorgte. Am Renn-Sonntag steht fest: Kein Getriebewechsel, keine Strafe. Leclerc startet von der Pole! Bei den letzten elf Rennen konnten sich gleich acht mal die Pole-Starter durchsetzen.

POLE!!! Was pushing to the limit and some. Let's see about the gearbox but we'll give it everything tomorrow ???? pic.twitter.com/1xlbQdvmYT — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 22, 2021

Hamiltons Traum vom 99. GP-Sieg geplatzt

Weltmeister Lewis Hamilton erwischte hingegen einen rabenschwarzen Tag in seiner Wahlheimat. Der Mercedes-Star landete abgeschlagen auf dem siebenten Rang. Damit ist der Traum von seinem 99. GP-Sieg wohl vorab geplatzt. „Es ist frustrierend. Wir haben als Team einfach keinen guten Job gemacht“, meinte der Weltmeister sichtlich enttäuscht. „Jetzt muss ich am Sonntag (Rennen ab 15 Uhr im Sport24-Liveticker) alles geben, um Schadensbegrenzung zu betreiben“, meinte der dreifache Monaco-Sieger. Eine kleine Siegchance wahrte hingegen sein Teamkollege Valtteri Bottas, der hinter Leclerc und Max Verstappen (Red Bull) noch auf den dritten Rang raste. „In Monaco ist alles möglich“, so Bottas.