Herr Marko, sind die Weltmeister-T-Shirts im Gepäck für den Las-Vegas-GP?

Titelverteidiger Max Verstappen kommt mit 62 Punkten Vorsprung auf Lando Norris zum drittletzten Saison-GP nach Las Vegas. Damit hat der Niederländer am Sonntag (7 Uhr/ORF1 live) den 1. Titel-Matchball. Lesen Sie, wie sich Red-Bull-Mastermind Helmut Marko für die Titel-Party rüstet.

Die Rechnung ist einfach: Hat Verstappen nach dem GP am Sonntag noch immer 60 oder mehr Punkte Vorsprung, dann kann er in den letzten beiden Rennen in Katar (1.12./inklusive Sprint) und Abu Dhabi (8.12.) auch theoretisch nicht mehr eingeholt werden. oe24 hakte beim 81-jährigen Grazer nach.

oe24: Herr Marko, wie groß ist Ihre Vorfreude auf den Las-Vegas-GP?

Helmut MARKO: Die hält sich in Grenzen. Diese verrückte Stadt, die Glücksspielautomaten, an denen du am Weg durch die Hotellobby vorbei musst, das Rennen in der Nacht ... naja. Das Glück im Vorjahr war, dass das Rennen toll war - aber die Veranstaltung insgesamt hat bei weitem nicht die großen Erwartungen erfüllt. Außerdem hat der GP bei der lokalen Bevölkerung nicht den großen Rückhalt. Weil fast alles abgesperrt ist, musst du überall ewig lange Umwege in Kauf nehmen. Wegen der schlechten Flugverbindungen müssen wir auch noch einen Tag früher anreisen.

oe24: Zehrt die längste F1-Saison, die es je gab auch bei Ihnen an der Substanz?

MARKO: Das kann man sagen. Dieser Tripleheader zum Abschluss (drei Rennen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden, d. Red.) ist schon ein Wahnsinn.

"Mit seiner fahrerischen Ausnahmestellung überstrahlt Max alles"

oe24: Dazu kommt die WM-Feier, die es wahrscheinlich schon jetzt beim ersten dieser drei Rennen geben wird ...

MARKO: Dafür würde ich den zusätzlichen Trubel in Las Vegas gern in Kauf nehmen. Es schaut tatsächlich nicht so schlecht aus für uns: Unser Auto war in Brasilien auch im Trockenen schnell, wobei Max im Regen dann eine Klasse für sich war. Wenn wir auch heuer den Titel holen, dann geht der hauptsächlich auf die Kappe von Max. Mit seiner fahrerischen Ausnahmestellung hat er die Phasen, in denen das Auto wirklich nicht gut war, alles überdeckt.

oe24: Haben Sie die Weltmeister-T-Shirts mit der "4" für den vierten Titel in Folge schon mit?

MARKO: Der Verstappen-Manager hat das, wie ich ihn kenne, sicher im Gepäck.

oe24: Wenn Red Bull die Konstrukteurs-WM verliert, dann habt ihr das den Patzern von Sergio Perez zu verdanken. Kann es sein, dass Checo sein Cockpit noch vor dem Finale in Abu Dhabi räumen muss?

MARKO: Jetzt haben wir noch drei Rennen, die sollten wir doch halbwegs runter biegen. Vielleicht geht es sich ja doch noch aus für uns.

Nach Las Vegas stehen noch die Rennen in Katar (1.12., 18 Uhr/ServusTV) und das Finale in Abu Dabi (8.12., 14 Uhr/ORF1) am Programm.