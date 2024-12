Ist der Perez-Verbleib jetzt bestätigt?

Um keinen Fahrer in der Formel 1 rankten sich in den vergangenen Monaten mehr Gerüchte um seine Zukunft als um Sergio Perez.

Am Freitag, dem 13.12., wurde nach der FIA-Gala in Ruanda die vorläufige Teilnehmerliste für die kommende Formel 1-Saison veröffentlicht, mit einer großen Überraschung.

Noch eine Saison Perez-Verstappen?

Auf dieser Liste ist Sergio Perez die Nummer 2 hinter Max Verstappen. Der Mexikaner hat eine sehr schlechte Saison hinter sich. Perez gilt als einer der Hauptverantwortlichen für den verlorenen Konstrukteurstitel von Red Bull Racing. Verstappen holte in der vergangenen Saison 427 Punkte, der Mexikaner nur 152.

© FIA ×

Vor allem im Qualifying hatte er das Nachsehen. Perez konnte nur ein direktes Duell mit Verstappen für sich entscheiden. Er schied sogar sechs Mal in der ersten Qualifying-Runde aus, mehr als jeder andere Fahrer in den Top 10 der Weltmeisterschaft.

Mögliche Entlassung in der Winterpause?

Ob Perez in der kommenden Saison für die „Bullen“ fahren wird, ist noch nicht ganz sicher. Auf der provisorischen Liste ist noch ein Fahrersitz offen. Bei den Racing Bulls ist der zweite Platz mit TBC, also „To be confirmed“ (= noch zu bestätigen), gekennzeichnet. Wer diesen Platz einnehmen wird, steht noch nicht fest.

Wieder die Nummer 5 und 7 im Startfeld

Die ehemaligen Startnummern von Vettel und Räikkönen werden von Gabriel Bortoleto und Jack Doohan übernommen. Der Brasilianer Bortoleto startet mit der 5 von Vettel, der Australier Doohan mit der 7 von Räikkönen. Eine weitere Änderung gibt es beim Schwesterteam von Red Bull Racing. Aus „Visa Cash App RB Formula One Team“ wird nun offiziell “Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team”.