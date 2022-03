Jetzt fix: Verstappen verlängert bei Red Bull

Max Verstappen bleibt bis Ende 2028 bei Red Bull Racing.

Red Bull Racing hat Formel-1-Weltmeister Max Verstappen mit einem neuen Vertrag für fünf weitere Jahre an sich gebunden. Wie der österreichisch-englische Rennstall am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der Niederländer einen Kontrakt bis zum Ende der Saison 2028. Es sei eine "einfache Entscheidung" gewesen, ließ Verstappen ausrichten. "Ich liebe dieses Team, und das letzte Jahr war einfach unglaublich." Verstappens aktueller Vertrag wäre Ende 2023 ausgelaufen.

Rekordvertrag: Verstappen soll mehr als Hamilton kassieren

Laut Medienberichten soll der 24-Jährige künftig 50 Millionen Euro pro Jahr kassieren. Er steigt also in die oberste Gehaltsklasse in seinem Sport auf und somit in die Liga von Mercedes-Star Lewis Hamilton, den er am Ende der vergangenen Saison beim viel diskutieren Finale in Abu Dhabi als Weltmeister entthront hat. Zum Vergleich: Lewis Hamilton soll bei Mercedes "nur" 40 Millionen Euro pro Jahr abcashen.

"Unser Ziel, seitdem wir im Jahr 2016 begonnen haben, war es, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, das haben wir geschafft", sagte Verstappen. "Jetzt geht es darum, die Nummer eins langfristig auf dem Auto zu behalten."

Fahrer profitiert von Budgetgrenze

Der Verdienst eines Fahrers ist auch eine Folge der Budgetgrenze. Denn weil die Teams in vielen Bereichen nicht mehr so viel ausgeben dürfen, können sie das vorhandene Geld in die Fahrer stecken, deren Gehalt nicht mit in die Grenze einfließt. Sie sind der große Gewinner der neuen Finanzregeln.

Verstappen fährt seit 2015 in der Formel 1, seit 2016 für das Einserteam von Red Bull. Gleich in seinem ersten Rennen für den Rennstall holte er den ersten Sieg, indem er 2016 als 18-Jähriger nach einem Doppelausfall bei Mercedes den Grand Prix von Spanien in Barcelona gewann. Das im Kartsport groß gewordene "Wunderkind" ist bis heute der jüngste Grand-Prix-Sieger in der Geschichte. Alle seine 20 Siege und 60 Podestplätze fuhr der Sohn von Ex-Rennfahrer Jos Verstappen für Red Bull heraus.

Mit dem Ende seines Vertrages wäre Verstappen 13 Saisons in Folge bei Red Bull. Das wäre ein neuer Formel-1-Rekord, der nur von Lewis Hamilton noch verhindert werden kann, sollte der Brite bis mindestens 2025 bei Mercedes bleiben.

"Echte Absichtserklärung"

Eine "echte Absichtserklärung" nannte Christian Horner, der CEO und Teamchef von Oracle Red Bull Racing, die Finalisierung des neuen Deals. "Unser unmittelbarer Fokus ist, den WM-Titel von Max zu behalten, aber der Vertrag zeigt auch, dass er Teil der langfristigen Planung dieses Teams ist. Angesichts der neuen Abteilung Red Bull Powertrains, die auf die neuen Motor-Regeln 2026 hinarbeitet, wollten wir sicherstellen, dass wir den besten Fahrer im Feld haben", erklärte der Brite.

Red Bull geht neben Verstappen erneut mit dem Mexikaner Sergio Perez in die neue Saison. Der erste Grand Prix 2022 findet am 20. März in Sakhir in Bahrain statt. Nach der Absage des Großen Preises von Russland in Sotschi stehen 22 Rennen im Kalender.