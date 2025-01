Liebesgeflüster: Lewis Hamilton datet Hollywood-Star

Ist das der Beginn eines neuen Promi-Traumpaars?

Formel-1-Superstar Lewis Hamilton (40) sorgt erneut für Schlagzeilen – diesmal an der Seite der Hollywood-Ikone Sofía Vergara (52). Die beiden Megastars wurden laut exklusiven Berichten von TMZ bei einem gemeinsamen Mittagessen in New York City gesichtet. Und das Beste: Ihre Chemie soll förmlich gesprüht haben!

Heißer Flirt oder nur Freunde?

Zwei Stunden verbrachten der britische Rennfahrer und die kolumbianisch-amerikanische Schauspielerin zusammen in einem luxuriösen Restaurant. Augenzeugen berichten von intensiven Gesprächen, tiefen Blicken und charmanten Lächeln. TMZ geht sogar so weit, von einem „heftigen Flirt“ zu sprechen. „Es gab kokette Blicke und spielerische Gesten – die beiden sahen einfach hinreißend zusammen aus“, heißt es auf der Promi-Seite.

Vergara frisch getrennt – Hamilton als Trostspender?

Sofía Vergara, die durch die Serie Modern Family weltberühmt wurde, steckt derzeit inmitten einer Scheidung von ihrem Ex Joe Manganiello. Hat sie in Hamilton einen charmanten Trostspender gefunden? Der smarte Brite ist schließlich bekannt dafür, mit schönen und berühmten Frauen Zeit zu verbringen – ob Models, Schauspielerinnen oder andere Stars.

Fans spekulieren über Liebesnews

Sobald die Bilder online gingen, brodelte es auf Social Media. Fans und Boulevardexperten rätseln: Bahnt sich hier eine Romanze an, oder handelt es sich nur um ein freundschaftliches Treffen? Fakt ist: Beide sind Single, attraktiv und in der Glamour-Welt zuhause – die perfekten Zutaten für die nächste große Promi-Lovestory. Ob Flirt oder Freundschaft – diese beiden Stars wissen, wie man die Gerüchteküche anheizt! Wir bleiben dran und halten euch auf dem Laufenden.