McLaren-Teamchef: Norris hat "Potenzial eines Weltmeisters"

McLaren traut seinem Starpiloten Lando Norris den Gewinn der Formel-1-WM schon in diesem Jahr zu.

Der 24-jährige Engländer hat am Rande des ersten Grand Prix nach der Sommerpause in den Niederlanden eingeräumt, dass er in den ersten 14 Rennen der Saison zu viele Fehler gemacht habe und daher nicht auf weltmeisterlichem Niveau gefahren sei. Norris ist mit 78 Punkten Rückstand dennoch erster Verfolger von Weltmeister Max Verstappen in der Fahrerwertung.

"Er ist ziemlich selbstkritisch. Er neigt dazu, gelegentlich den halbleeren Teil des Glases anzuschauen", entgegnete McLaren-Teamchef Andrea Stella. Norris habe "definitiv das Potenzial eines Weltmeisters" und er liefere "Leistungen auf Weltmeisterniveau" ab. "Er kann Weltmeisterschaften gewinnen. Das ist eine Aussage in Großbuchstaben", betonte Stella.

Gibt Jag nicht auf

Der McLaren-Teamchef versicherte, dass man in dieser Saison bei der Jagd nach Verstappen nicht aufgeben werde. "Wir sind hinter Max Verstappen her. Wir freuen uns, dass wir in dieser Position sind", äußerte Stella weiter. In Zandvoort bei seinem Heimrennen konnte Red-Bull-Pilot Verstappen in den vergangenen drei Jahren gewinnen.