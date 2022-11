Mega-Krach bei Red Bull

Weltmeister Max Verstappen sorgte in Brasilien für einen Eklat.

Mercedes-Pilot George Russell hat den Großen Preis von Brasilien gewonnen und damit seinen ersten Sieg in der Formel 1 gefeiert. Für Red Bull endete hingegen eine Serie von neun Siegen hintereinander. Viel schlimmer: Verstappen sorgte für einen Eklat, da er seinen Teamkollegen Sergio Perez trotz Anweisung seines Teams kurz vor Schluss nicht überholen ließ.

"Das zeigt, wer er wirklich ist"

Perez wurde Siebenter, holte dadurch zwei Punkte weniger und verlor damit den zweiten Platz im WM-Ranking an Charles Leclerc im Ferrari. "Danke. Das zeigt, wer er wirklich ist", war Perez verärgert. Der Mexikaner und Leclerc, der Vierter wurde und ebenfalls nicht wie von ihm gefordert von Sainz vorbeigelassen wurde, haben nun die gleiche Punkteanzahl, der Ferrari-Star allerdings einen Sieg mehr.

Verstappen rechtfertigte sich am Boxenfunk. "Ich habe euch das letzten Sommer gesagt. Ihr sollt mich das nicht noch einmal fragen, ist das klar? Ich habe meine Gründe genannt und dazu stehe ich", sagte der Niederländer. Perez hatte den zweimaligen Weltmeister Verstappen besonders im vergangenen Saisonfinale in Abu Dhabi im Kampf gegen Hamilton uneigennützig unterstützt. Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko gab sich im ORF wortkarg: "Das Ziel ist, dass Checo den zweiten Platz in der WM erzielt und Max wird alles unternehmen, um ihm dabei zu helfen." Bei Sky ergänzte er: "Es wurde jetzt besprochen, intern ist alles geklärt. Wir arbeiten als Team."