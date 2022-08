Steht auch Mick Schumacher nach dieser Saison ohne Vertrag da?

Nach 30 Rennen außerhalb der Punkteränge hat Schumacher jr. zwar angeschrieben. Doch die 12 Punkte, die der Deutsche mit den Plätzen 8 und 6 in Silverstone und Spielberg eingefahren hat, sind Haas-Teamchef Günther Steiner offenbar zu wenig. Auf die Frage, was der Sohn von Legende Michael tun muss, um seinen mit Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert zu bekommen, meint der Südtiroler: "Mehr Punkte holen." Und zwar in den nächsten drei Rennen.

Schicksalsstrecken Spa, Zandvoort & Monza

Heißt: Die Grands Prix in Spa (28.8.), Zandvoort (4.9.) und Monza (11.9.) entscheiden über Schumis Zukunft. Hoffen darf Mick auch noch auf ein Cockpit bei Alpine oder Williams -wenn ihm das nicht Ricciardo vor der Nase wegschnappt.