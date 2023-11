Musik-Ikonen zünden Formel-1-Feuerwerk

Rund um das Formel-1-Comeback in Las Vegas gibt's passend zum Anlass ein Mega-Unterhaltungsangebot.

Bereits Mittwoch Abend steigt eine Riesen-Party. So wurden Musikgrößen wie will.iam, Swedish House Mafia, Thirty Seconds to Mars, Journey, Steve Aoki oder die Blue Man Group engagiert. Passend zur Unterhaltungs-Metropole soll auch eine Cirque-du-Soleil-Performance die für den Pre-Event erwarteten 30.000 Besucher in Verzückung versetzen.

Auftritte von Hamilton, Verstappen & Co.

Dabei bringt die weltweit wohl größten Stars die Formel 1 selbst mit: Rekord-Champion Lewis Hamilton wird ebenso auf der Bühne erwartet wie der inzwischen dreifache Weltmeister Max Verstappen und deren nicht zuletzt dank Netflix immer populärer werdenden Kollegen Lando Norris, Fernando Alonso & Co. Sie alle müssen zum F1-Spektakel in Las Vegas früher als gewohnt anreisen.

Über den VIP-Auflauf während des Grand-Prix-Weekends halten sich die Organisatoren noch bedeckt. Aber es ist kaum anzunehmen, dass sich ortsansässige Größen wie Andre Agassi, Steffi Graf oder Mike Tyson den PS-Showdown entgehen lassen. Sport-Freak Rod Stewart ist ebenfalls in der Stadt - allerdings überschneiden sich seine Konzerttermine im Ceasars Palace (Freitag bis Sonntag, jew. 19.30 Uhr Ortszeit) mit den abendlichen Formel-1-Zeiten.