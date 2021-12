Die Formel-1-Fans in den Niederlanden haben den Triumph von Max Verstappen beim Saisonfinale in Abu Dhabi am Sonntag begeistert gefeiert.

Dass sich der 24-Jährige in einer spannenden Aufholjagd den Weltmeistertitel vor Lewis Hamilton sicherte, beschere dem niederländischen Sport "einen historischen Tag", twitterte Ministerpräsident Mark Rutte. "Herzlichen Glückwunsch zu dieser phänomenalen Leistung. Wirklich fantastisch!"

Hunderte Fans des niederländischen Formel-1-Piloten von Red Bull Racing brachen im Restaurant Zaal Housmans in der südniederländischen Stadt Montfort in Jubel aus, als Verstappen vor Mercedes-Fahrer Hamilton über die Ziellinie fuhr, berichtete die Nachrichtenagentur ANP. Das Lokal erlangte in den Niederlanden und im nahen Belgien Berühmtheit, weil Verstappens Großvater Frans hier bis zu seinem Tod 2019 etliche Rennen von Enkel Max am Fernseher verfolgt hatte.

The Orange Army has a new Champion ???????? #SimplyLovelypic.twitter.com/y0FviUty95 — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) December 12, 2021