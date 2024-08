Porno-Plattform Onlyfans will in Formel 1 einsteigen

Die Motorsport-Königsklasse könnte schon bald einen Erotik-Rennstall bekommen.

Alpine steckt in der Formel 1 in der Krise. Der Rennstall, eine Renault-Tochter, ist nur Drittletzter in der Konstrukteurswertung, die für die Prämienverteilung maßgeblich ist. Der Brite Oliver Oakes wurde nun neuer Teamchef, Flavio Briatore fungiert als Berater.

Der Rennstall such nun aber noch dringend nach neuen Sponsoren – dabei könnte es einen brisanten Deal geben. Wie der britische Journalist Matthew J. Thompson berichtet, befindet sich Alpine in Verhandlungen mit der Porno-Plattform Onlyfans. Der Webdienst soll demnach bereit sein, ab 2025 eine beträchtliche Summe zu investieren.





für OnlyFans wäre es nicht das erste Engagement im Motorsport. Bereits jetzt ziert das Logo die Motorräder des Moto2-Teams "American Racing“ sowie die Gran-Turismo-Fahrzeuge von Enduro Motorsport.

Ein Einstieg in die Formel 1 würde auf jeden Fall aber für Aufregung sorgen. Unklar ist etwa, ob die Porno-Plattform auf eine Verankerung im offiziellen Namen des Rennstalls besteht. Alpine könnte dann etwa als „OnlyFans Alpine“ an den Start gehen.