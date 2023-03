Red Bull-Kopie?: Ferrari will mit neuem Design aufschließen

Das Ferrari-Team vollzieht in der Formel 1 einen Konzeptwechsel. Die neue Struktur des Rennwagens soll hinsichtlich Aerodynamik punkten und schon ab Mitte Mai in Imola zum ersten Mal zum Einsatz kommen.

Man orientiert sich am Red Bull RB19, der in den ersten beiden Saisonrennen der Konkurrenz bekanntlich um die Ohren gefahren ist. Neben einem neuen Unterboden wird sowohl eine überarbeitete Hinterradaufhängung als auch ein modifizierter Seitenkasten eingesetzt. Damit hat die sogenannte "Badewanne", wie das bisherige Design genannt wird, ausgedient. Beim Grand Prix der Emilia-Romagna in Imola, die das sechste Rennen der diesjährigen Saison darstellt, wollen die Italiener damit einen erneuten Angriff auf die Spitze starten.

© getty ×

Die ersten beiden Saisonrennen sind aus roter Ferrari-Sicht nicht zufriedenstellend verlaufen. In der Konstrukteurswertung liegt man abgeschlagen auf dem 4. Platz, hat nach zwei Grand Prix schon 61(!) Punkte Rückstand auf Red Bull. Die etatmäßige Nummer Eins im Rennstall, Charles Leclerc, hat erst 6 Punkte gesammelt.