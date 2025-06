Norris und Piastri dominieren 2. Training in Spielberg

Lando Norris (McLaren) dominierte das zweite Training zum Großen Preis von Österreich mit Bestzeit vor Teamkollege Oscar Piastri. Max Verstappen (Red Bull) blieb als Dritter deutlich zurück. Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko erhielt die Lorenzo Bandini Trophy.

Lando Norris setzte sich im zweiten Training mit 1:04,580 Minuten klar an die Spitze. Der Brite lag 0,157 Sekunden vor Teamkollege Oscar Piastri, während Max Verstappen im Red Bull als Dritter bereits 0,318 Sekunden Rückstand hatte. "Das Auto fühlte sich heute großartig an", sagte Norris nach der Session. Kanada-Sieger George Russell, der im ersten Training noch die Bestzeit erzielt hatte, fiel auf Platz sechs zurück.

McLaren zeigt Stärke in Spielberg

Besondere Aufmerksamkeit erregte Alex Dunne. Der 19-jährige Ire ersetzte Norris im ersten Training und wurde überraschend Vierter. "Das ist definitiv der beste Tag meines Lebens", funkte der Formel-2-Pilot. Lewis Hamilton kämpfte mit technischen Problemen und landete nur auf den Plätzen neun und zehn.

Ehrung für Marko

Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko erhielt vor dem Training die Lorenzo Bandini Trophy. Der 82-jährige Steirer wurde für seine Verdienste im Motorsport ausgezeichnet. "Diese Ehrung bedeutet mir sehr viel", sagte Marko. Verstappen will am Sonntag seinen sechsten Sieg in Spielberg einfahren.