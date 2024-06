Verstappen crasht Russell in Spielberg zum Sieg

Lange Zeit sah Max Verstappen beim GP von Österreich wie der sicherer Sieger aus. Doch nach einem Patzer in der Box kam es zum Crash-Duell mit McLaren-Star Lando Norris. Glücklicher Dritter war George Russel, der dadurch zum Sieg rast.

George Russell hat am Sonntag für Mercedes den ersten Formel-1-Sieg seit November 2022 geholt. Der Brite ging auf dem Red Bull Ring in Spielberg in der Schlussphase in Führung, nachdem WM-Leader Max Verstappen im Red Bull und McLaren-Pilot Lando Norris bei einem intensiven Zweikampf ihre Autos beschädigt hatten. Zweiter wurde Oscar Piastri im zweiten McLaren, Dritter Ferrari-Mann Carlos Sainz. Zuvor hatte Verstappen lange Zeit wie der sicherer Sieger ausgesehen.

+++ Das Rennen im LIVETICKER zum Nachlesen +++



VÍDEO: NORRIS E VERSTAPPEN SE TOCAM E JOGAM A VITÓRIA NO LIXO pic.twitter.com/QXd83Zj1zA — Blog Fórmula 1 (@blog_formula1) June 30, 2024

Für Russell war es der insgesamt zweite Sieg, nachdem er im November 2022 in Brasilien gewonnen hatte. In der WM-Wertung baute Verstappen seinen Vorsprung dennoch aus, da er Fünfter wurde und sein Verfolger Norris als großer Verlierer des Rennens ausschied. Rund 302.000 Fans kamen am Wochenende laut Angaben des Veranstalters ins steirische Aichfeld.