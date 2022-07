Verstappen startet als Favorit ins Qualifying

Max Verstappen startet als klarer Favorit ins Qualifying +++ Warten auf Regen in Silverstone.

WM-Spitzenreiter Max Verstappen hat die Konkurrenz im Abschlusstraining der Formel 1 in Silverstone abgehängt. Der Red-Bull-Pilot war am Samstag deutlich schneller als sein zweitplatzierter Teamkollege Sergio Perez. Dritter wurde Ferrari-Fahrer Charles Leclerc mit fast einer halben Sekunde Rückstand auf Weltmeister Verstappen. Das britische Mercedes-Duo George Russell und Lewis Hamilton landete auf den Plätzen vier und fünf.

Die Startaufstellung für den zehnten Saisonlauf wird um 17.00 Uhr (live ServusTV und Sky) in der Qualifikation ermittelt. In der WM-Wertung liegt Titelverteidiger Verstappen mit deutlichem Vorsprung an der Spitze. Der Niederländer hat sechs der bisherigen neun Rennen gewonnen. WM-Zweiter ist Perez vor Leclerc.