Verstappen vor WM-Titel - Las Vegas als Stolperstein?

Trainingsprobleme bei Red Bull geben vor dem Großen Preis von Las Vegas am Sonntag (7 Uhr, live auf ORF1) Anlass zur Sorge.

Der vierte WM-Titel in Folge wird Max Verstappen am Sonntag (ab 7 Uhr, im Sport24-Liveticker) beim „Glamour-GP“ auf dem Silbertablett serviert – nur abholen muss ihn der Niederländer noch. Doch gerade daran könnte es scheitern. Denn schon die ersten beiden Trainingseinheiten ließen Zweifel aufkommen. Verpasst Verstappen es ausgerechnet in der Glücksspielmetropole den (vorzeitigen) Jackpot zu knacken?

Verstappen: »Fühlt sich wie auf Eis an«

Während der 27-Jährige hofft, am Sonntag im Lichtermeer der glitzernden Casinos seinen vierten WM-Triumph feiern zu können, fehlte in der zweiten Trainingseinheit am Freitag von Glanz und Glamour jede Spur. Wegen einer Kombination aus weichen Reifen und rutschigen Strecken-Verhältnissen reichte es bei Verstappen letztendlich nur für Platz 17. „Es fühlt sich an, als würden wir auf Eis fahren“, beschwerte sich Red Bulls Star-Pilot.

„Es ist sehr kalt und die Bedingungen sind hier ziemlich einzigartig. Wir hatten Mühe, die Reifen zum Arbeiten zu bringen und wir waren ziemlich weit von der Pace entfernt. RB-Mastermind Helmut Marko weiß, dass sich bis am Sonntag noch schnell etwas ändern muss: „Uns ist einfach die Zeit ausgegangen. Es ist noch viel Arbeit, wenn wir da vorne mitfahren wollen.“ Verstappen liegt in der Fahrerwertung 62 Punkte vor Lando Norris. Sollte er vor seinem Mc-Laren-Verfolger ins Ziel rasen, wäre das Rennen um den WM-Titel vorzeitig entschieden.

Hamilton dominiert im Training

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hingegen stellte in den ersten beiden Trainingseinheiten in der Casino-Wüste die Bestzeit auf. In der zweiten Session am Donnerstagabend war der Mercedes-Pilot im US-Bundesstaat Nevada allerdings nur elf Tausendstelsekunden schneller als McLaren-Pilot Lando Norris. Dritter wurde George Russell im zweiten Mercedes, der Brite hatte in der ersten Einheit auf dem staubigen Stadtkurs den zweiten Platz belegt.

Wolff: »Lobe den Tag nicht vor dem Abend«

Mercedes-Boss Toto Wolff ordnete die guten Resultate nüchtern ein. "Wir haben schon ein paar Mal gute Freitage gehabt, wo nicht viel Grip war und das Auto herumgerutscht ist. Deswegen ist es schwierig einzuschätzen. Lobe den Tag nicht vor dem Abend. Wenn morgen mehr Grip einsetzt, ist unser Auto sicher wieder schwieriger zu fahren als die anderen", sagte der Wiener, der aufgrund der frühen Übertragungszeit in der Heimat im ORF-Interview auch scherzte: "Ist das live? Da schaut ja keiner zu in der Früh."