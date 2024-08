Vettel: Sensations-Comeback für Audi?

Der Deutsche könnte beim neuen Formel-1-Team in Königsklasse zurückkehren

In zehn Tagen kehrt die Formel 1 aus der Sommerpause zurück. Beim Grand Prix der Niederlande in Zandvoort (25.8./ServusTV) dreht sich alles um Local Hero Max Verstappen.

Fast alles! Denn hinter den Kulissen wird wild über die Cockpits der nächsten beiden Jahre spekuliert. Und da bahnt sich eine Sensation an, die bei genauerer Betrachtung für einige Experten sogar logisch scheint. Bei Red Bull bereitet Jonathan Wheatley seinen Abschied vor – der langjährige Sportchef wechselt kommende Saison zu Audi,2026 wird er Audi als Teamchef in die Debüt-Saison führen. Die CEO-Rolle beim spannenden Projekt übernahm vor wenigen Wochen Ex-Ferrari-Teamchef Mattia Binotto von Andreas Seidl.

Deutsche Paarung Vettel & Hülkenberg?

Als Fahrer wurde bisher nur Nico Hülkenberg (derzeit Haas) verpflichtet. Der Deutsche wechselt nach Saisonende zu Sauber – zu jenem Team, aus dem 2026 Audi F1 wird.

Der zweite Pilot wird noch gesucht – zumindest offiziell. Carlos Sainz (muss sein Ferrari-Cockpit für Lewis Hamilton räumen) galt lange als gesetzt. Doch mit der Unterschrift des Spaniers bei Williams (ab 2025 für zwei Jahre) dürfte die Option futsch sein (es sei denn, Sainz hat eine Ausstiegsoption).

Da taucht plötzlich wieder der Name Sebastian Vettel (37) auf. Wie Red-Bull-Mastermind Helmut Marko auf oe24-Anfrage bestätigt, will der viermalige Weltmeister (2010-2013 für Red Bull) eineinhalb Jahre nach seinem Rücktritt offenbar in die Formel 1 zurück. Bei Red Bull ist laut Marko „kein Platz“, auch Mercedes zeigte kein Interesse an dem Coup, der viel Staub aufwirbeln würde.

Audi-Bosse Wheatley & Binotto kennen Vettel

Genau das könnte Audi brauchen. Zudem harmonierte Vettel mit Wheatley in der Vergangenheit bei Red Bull perfekt (4 WM-Titel!), Binotto kennt er aus seiner Zeit zwischen 2015 und 2020 bei Ferrari (14 GP-Siege). wo der Italiener erst Motorchef war, ehe er 2019 Maurizio Arrivabene als Teamchef folgte.