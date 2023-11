× Wildes Red-Bull-Gerücht um Alonso

Der Formel-1-Tross biegt in die Zielgerade – am Sonntag steigt in Sao Paulo (18 Uhr, live ServusTV) der drittletzte Grand Prix der Saison. Und ein heißes Gerücht macht die Runde.

Die WM ist entschieden, die Spannung wird mit dem Kampf um Platz 2 zwischen Rekordweltmeister Lewis Hamilton und Red Bulls strauchelnder Nr. 2, Sergio Perez gerade so am Köcheln gehalten. Obwohl Hamilton zuletzt den Druck auf den Mexikaner abwälzte: „Es hängt vor allem von Checos Wochenenden ab. Für mein Leben wird es keinen großen Unterschied machen, ob ich Zweiter oder Dritter werde.“ Perez ist das wohl weniger gleichgültig. Er kämpft um sein Red-Bull-Cockpit. Auch wenn RB-Berater Helmut Marko nicht müde wird zu betonen, dass Perez‘ Vertrag bis 2024 läuft. Spanien-Insider tritt Spekulationswelle los Das hält die Gerüchteküche nicht vom Kochen ab. Zusätzliche Schärfe mengte F1-Experte Albert Fabrega via X (vormals Twitter) bei: Er wolle es nicht glauben, was ihm im Fahrerlager zugetragen wurde, vermeldete der Spanier kryptisch – und trat eine Spekulationswelle los. Demnach soll Fernando Alonso bei Red Bull als Kandidat neben Daniel Ricciardo gehandelt werden. Lesen Sie auch Perez bei Heimrennen in Mexiko unter Druck Im Schatten hinter Max Verstappen sehnt sich Sergio Pérez dringend nach Nestwärme. Der 42-Jährige als neue Nr. 2 hinter Weltmeister Max Verstappen? F1-Insider schütteln die Köpfe, wollen aber diese Fahrer-Kombination nicht gänzlich ausschließen. Auch wenn der zweifache Weltmeister nicht unbedingt in das schnörkellose Red-Bull-Profil passt. Die Fotos aus Katar, die Horner mit Alonso-Manager Flavio Briatore in der Red-Bull-Hospitality eingefangen hatten, sind wieder aktuell. Angeblich war Alonso bei dem Treffen kein Thema. Bei Red Bull dementiert man ohnehin das Gerücht, das die Formel-fad gerade wieder in Schwung bringt. © Getty × Ricciardo mit Top-Leistung im Alpha Tauri Höher im Kurs liegt Ricciardo, der beim Schwestern-Team Alpha Tauri aktuell Top-Leistungen abliefert. Teamchef Christian Horner schwärmte zuletzt: „Daniel ist wieder der Alte.“ Geht es nach dem Portal motorsport-total.com, startet Red Bull 2024 mit Perez in die Saison. Ob er die im RB beendet, bezweifeln die Experten.