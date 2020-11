Hamilton plant weiter mit Mercedes

Rekord-Champion Lewis Hamilton dementiert seine Rücktrittsgedanken - Mercedes-Boss Toto Wolff will die Reise mit dem 35-jährigen fortsetzen.

Am Sonntag feierte Mercedes-Boss Toto Wolff mit Rekordmann Hamilton (93. GP-Sieg) und "Wingman" Bottas den 7. Konstrukteurs-Titel in Serie -Rekord! Beim nächsten GP in der Türkei will Hamilton die nächste Bestmarke fixieren: Mit seinem 7. WM-Titel kann der Brite mit Legende Michael Schumacher gleichziehen. Bottas müsste bei 85 Punkten Rückstand acht Punkte gegenüber Hamilton gutmachen.

Wolff: »Lewis und ich, wir sind noch nicht fertig«

Bei einem WM-Abbruch wegen Corona wäre Hamilton ebenso fix Weltmeister. Ob er sich danach eine weitere Titeljagd antut? Vor dem Abflug aus Imola meinte der 35-Jährige kryptisch: "Ich wäre gern hier nächstes Jahr, aber es ist nicht garantiert. Die Zeit wird es zeigen." Im Privatjet dürfte Hamilton aber dann mit Wolff auf eine Zukunft mit Mercedes angestoßen haben. "Lasst uns weiter gemeinsam Geschichte schreiben", twitterte der Rekord-Champ. Und Wolff ließ wissen: "Wir wollen diese Reise fortsetzen. Lewis und ich, wir sind noch nicht fertig."