Hammer-Gerücht: F1-Star Lewis Hamilton soll KTM retten

Die Pleite von KTM sorgt derzeit international für Aufsehen. Auch in der MotoGP Ende 2026 (so lange läuft der aktuelle Vertrag) soll für die Kult-Motorradmarke Schluss sein. Jetzt könnte ausgerechnet Formel-1-Legende Lewis Hamilton als Retter einspringen.

Ein Schuldenberg in Milliardenhöhe belastet den österreichischen Motorrad-Hersteller. Für PS-Fans ist die Kult-Marke nicht mehr wegzudenken. Doch genau das droht in naher Zukunft. Doch nicht nur die Straßenmaschinen sind bedroht, auch alle Werke der Motorrad-Rennklassen stehen vor einer ungewissen Zukunft. Der MotoGP-Ausstieg mit Ende 2026 schien beschlossen, für KTM in den Motocross- und Enduro-Klassen soll schon früher Schluss sein.

Das Sanierungsverfahren läuft, um die Insolvenz zu verhindern, muss der Sparstift angesetzt werden. "Wir haben im Sport bereits vor einem Jahr ein ganz massives Effizienzprogramm begonnen, damit es weitergeht", sagte KTM-Marketing-Boss Hubert Trunkenpolz gegenüber dem Red-Bull-nahen Motorsportmagazin "speedweek". Er schildert weiter: "Zum Glück haben wir sehr gute Partner, allen voran Red Bull, die uns nicht nur als Sponsoren, sondern als Partner unterstützen, um durch diese harte Zeit zu gehen, um das Programm von Red Bull KTM so weit aufrechtzuerhalten, wie es notwendig ist. Wir werden auch nächstes und übernächstes Jahr MotoGP fahren."

© GEPA ×

Wie es danach weitergeht ist mehr als unklar. Um den Fortbestand des MotoGP-Teams zu sichern soll man sogar andenken Anteile des Teams an Investoren zu verkaufen. Genau hier macht ein ganz prominenter Name als möglicher KTM-Retter die Runde: Lewis Hamilton. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister bekundete bereits in der Vergangenheit Interesse an dem Austro-Rennstall. "Ich habe die MotoGP immer geliebt, und interessiere mich auch für das potenzielle Wachstum des Sports", meinte der Brite nach seinem letzten Rennen als Mercedes-Pilot in Abu Dhabi.

"Interessante Entwicklungen"

Seitens KTM spricht man angesichts des Gerüchts von "interessanten Entwicklungen" und dürfte alles andere als abgeneigt von "Sir Lewis" als "Robin Hood des Motorsport" sein. KTM-Motorsportchef Pit Breier meint gegenüber Speedweek: "Durch die aktuelle Situation wird man kreativ und ist offen für neue Gespräche. Wir sind überzeugt, dass wir, bevor die Saison losgeht, interessante Neuigkeiten verbreiten können. Bis dahin müssen wir an diesem Projekt weiterarbeiten."

Wie wahrscheinlich Lewis Hamilton als Teilbesitzer des rot-weiß-roten Rennstalls ist, verrät eine weitere Aussage von Breier: "Ich kann nur so viel sagen, dass wir mit seinem Management sehr interessante Gespräche geführt haben."

Lewis Hamilton mit Liberty-Media-Chef Greg Maffei. © Getty ×

Ein weiterer Vorteil, den KTM hat, ist, dass F1-Rechteinhaber Liberty Media zukünftig auch in der MotoGP einsteigt und Dorna Sports (aktueller Rechteinhaber der MotoGP) übernimmt. Da wäre eine Formel-1-Legende, wie Neo-Ferrari-Star, ein perfektes Bindeglied.