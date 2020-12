Jetzt fix: Mick Schumacher fährt 2021 in der Formel 1

Schumi jr. unterschrieb bei Haas einen Vertrag für mehrere Jahre.

Die Formel 1 hat wieder einen Schumacher. Gut acht Jahre nach dem endgültigen Karriereende von Rekordchampion Michael Schumacher hat dessen Sohn Mick den Aufstieg in die "Königsklasse" des Motorsports geschafft. Der 21-jährige Deutsche wird im kommenden Jahr für das amerikanische Haas-Team als Stammpilot an den Start gehen und erhält einen Vertrag "für mehrere Jahre". Das gab der Rennstall am Mittwoch bekannt.

Debüt schon in Abu Dhabi

Hilfreich für Mick Schumacher war dabei die enge Partnerschaft von Haas und Ferrari. Er gehört seit Jänner 2019 zur Nachwuchsakademie des italienischen Traditionsteams.

Schon am Freitag kommender Woche wird Schumacher beim Training in Abu Dhabi seine ersten Kilometer für Haas fahren. Auch beim Test für Nachwuchsfahrer im Anschluss an das Saisonfinale auf dem Yas Marina Circuit kommt er zum Einsatz.