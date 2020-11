Joan Mir greift nach Titel-Matchball in Valencia

MotoGP-Star Joan Mir will heute beim GP von Valencia die Konkurrenz abhängen.

Aktuell führt Mir (Suzuki) 14 Punkte vor Fabio Quartararo (Yamaha) und 19 vor Maverick Viñales (Yamaha). Auch Franco Morbidelli (Yamaha/25 Punkte Rückstand) und Andrea Dovizioso (Ducati/28 Punkte Rückstand) mischen noch mit. Pol Espargaró startet heute vor Álex Rins von der Poleposition.

Rossi feiert nach Corona sein Comeback

"Es gibt noch einige Fahrer, die den Titel holen können. Es sind immer noch 75 Punkte zu vergeben und alles kann passieren. Ich muss fokussiert bleiben und von Rennen zu Rennen schauen", glaubt Quartararo noch an den großen Coup. Im Vorjahr landete der Franzose in Valencia hinter dem Verletzten Titelverteidiger Marc Márquez auf Platz zwei, Mir wurde nur Siebenter.

Sein umjubeltes Comeback wird heute Routinier Valentino Rossi feiern. Der Yamaha-Pilot fehlte zuletzt, weil er positiv auf Corona getestet wurde. Jetzt gab der Italiener aber einen negativen Test ab - und geht an den Start! Am 15. November geht es dann mit dem zweiten Rennen in Valencia weiter, wo die Titelentscheidung fallen könnte.

