Rennfahrer Ferdinand Habsburg hat in der Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC einen Kategorie-Gesamtsieg gefeiert und ist somit Weltmeister.

Der Salzburger gewann am Samstag mit seinen Kollegen im Team WRT Oreca, dem Niederländer Robin Frijns und dem Franzosen Charles Milesi, das Finale in Bahrain über acht Stunden. Das Trio verteidigte somit die Spitzenposition in der LMP2-Klasse erfolgreich.