Habsburg nach Horror-Crash: "Bin dankbar stehen zu können"

Wie oe24 bereits berichtete erlitt Ferdinand Habsburg bei Testfahrten seines Rennstalls Alpine für die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) bei einem Crash zwei Wirbelbrüche. Jetzt gibt er ein erstes Update.

"Meine vergangene Woche war natürlich sehr ungemütlich und schwierig. Aber ich bin sehr dankbar, hier zu stehen zu können", sagte der 26-Jährige am Freitag in einer Videobotschaft auf Instagram über seinen Unfall vor einigen Tagen in Aragon/Spanien. Derzeit trägt Habsburg eine Metall-Stütze um den Oberkörper.

Nächster Einsatz in Imola derzeit offen

"Meine Genesung geht gerade richtig los und mein Ziel ist es, so bald wie möglich wieder in einem Rennauto zu sitzen", betonte der ORF-Experte. Ob Habsburg bei der zweiten Station der WEC am 21. April in Imola wieder einsatzfähig sein wird, ist unklar. Beim Saisonauftakt in Katar vor einem Monat hatte Habsburg mit seinen beiden französischen Teamkollegen Charles Milesi und Paul-Loup Chatin den siebenten Platz in der Hypercar-Klasse, der höchsten Kategorie, belegt.