'Mad Max' wittert neue Titelchance

Am Sonntag will Max Verstappen in Belgien Leader Lewis Hamilton schocken.

Max Verstappen (22) will heuer Sebastian Vettel ablösen und sich zum jüngsten Weltmeister der Formel-1-Geschichte krönen. Dem Deutschen gelang dieser Coup 2010 im Alter von 23 Jahren. Auf den aktuell Führenden Lewis Hamilton fehlen Verstappen nach sechs Rennen allerdings schon 37 Punkte. Jetzt gibt es einen neuen Hoffnungsschimmer für den Niederländer: Die Saison wurde um vier Rennen verlängert, Verstappen bleibt mehr Zeit für die große Auf holjagd.



Ein Rennen in der Türkei (15. November), zwei in Bahrain (29. November und 6. Dezember) und eines in den Vereinigten Arabischen Emiraten (13. Dezember) sind neu im Notkalender. Ingesamt 17 Grands Prix sind nun geplant. "Verstappen kann noch immer Weltmeister werden, das ist ja unser Saison ziel", stel lte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko klar.



Schon am Sonntag (15.10 Uhr/live in ORF 1) geht die Saison mit dem Grand Prix von Belgien in Spa-Franchorchamps weiter. Morgen steigen die ersten Trainings. Im Vorjahr schied Verstappen aus, 2018 wurde er Dritter. Diesmal zählt nur der Sieg, um so viele Zähler wie möglich auf Hamilton gutzumachen!