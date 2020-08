Mercedes dominierte 2. Silverstone-Training

Auch im zwieten Trainingslauf vor dem Jubiläums-GP in Silverstone fuhr Mercedes der Konkurrenz davon.

WM-Leader Mercedes hat am Freitag die freien Trainings für das zweite aufeinanderfolgende Formel-1-Rennen in Silverstone dominiert. Weltmeister Lewis Hamilton fuhr am Nachmittag 0,176 Sekunden vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas, der in der ersten Einheit vorangelegen war, Tagesbestzeit.

Here's how FP2 finished ????



Mercedes take another 1-2, with Lewis Hamilton and Valtteri Bottas switching places from FP1#F170 ???????? #F1 pic.twitter.com/eikXnayVXm August 7, 2020

Die ersten Nicht-Mercedes-Piloten Daniel Ricciardo im Renault und Max Verstappen im Red Bull lagen bereits mehr als acht Zehntelsekunden zurück. Ex-Weltmeister Sebastian Vettel kam nach einem Defekt an seinem Ferrari nicht über Platz 14 hinaus, sein Teamkollege Charles Leclerc wurde Siebenter.