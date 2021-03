KTM träumt von WM-Coup

Nach der Siegpremiere im Vorjahr will KTM heuer beim WM-Titel mitmischen.

Aller guten Dinge sind … fünf? Am Sonntag (19 Uhr, ServusTV live) geht KTM in seine fünfte MotoGP-Saison. Nachdem im Vorjahr durch Brad Binder (Brünn) und Miguel Oliveira (Spielberg, Porti­mão) die ersten drei Siege gelangen, träumt das Austro-Team jetzt vom großen Coup: dem WM-Titel!

»Zuversichtlich, dass wir WM gewinnen können«

Dass KTM das nötige Rüstzeug dafür hat, darüber ist sich das Duo einig: „Ich bin zuversichtlich, dass wir die Weltmeisterschaft gewinnen können“, sagt Binder. Ebenso Oliveira: „Ich denke, dass ich das habe, was es für den Gewinn der WM braucht.“

Was noch fehlt? „Die Konstanz eines Champions. Das ist der Schlüssel zum Titel“, weiß der Portugiese. Ab Sonntag gilt es, diese auch auf die Strecke zu bringen. Denn bei den Testfahrten in Losail fuhr KTM hinterher, schaffte es nicht in die Gesamt-Top-15. Binder, zuletzt „Rookie of the Year“, stellt aber klar: „Wir wissen, dass uns die Strecke nicht so liegt. Aber beim Rennen wird sich das Bild noch einmal ändern. Wir haben gute Ideen und werden deutlich näher an die Spitze kommen.“