Marquez feiert am Sachsenring Comeback-Sieg

Honda-Star Marc Marquez macht die Sensation nach einem Seuchenjahr perfekt, siegt am Sachsenring.

Emotionen pur beim GP von Deutschland! Der achtfache Weltmeister kehrte am Sonntag nach seiner langwierigen Verletzung zurück auf Platz eins. 581 Tage, nachdem er zum letzten Mal ganz oben stand (Valencia 2019), feierte Marquez somit eine triumphale Rückkehr aufs Stockerl. Der Honda-Pilot nahm am Sachsenring dem zweitplatzierten Miguel Oliveira (KTM) 1,6 Sekunden ab. Dritter wurde Fabio Quartararo (Yamaha).



Marquez hatte Anfang 2020 eine komplizierte Oberarmverletzung mit mehreren folgenden Operationen erlitten. Der gestrige GP war sein sechstes Rennen nach seinem Comeback. Am Sachsenring setzte er eine Super-Serie fort. Seit 2010 ist er hier ungeschlagen.